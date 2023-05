Kam za zábavou, kulturou a sportem na Rokycansku?

Koncert studentů ZUŚ. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

ROKYCANY - ZUŠ Open je projektem, při němž se prezentují umělecké školy a se dvěma pořady se zapojily i Rokycany. Ve středu 24. května od 16 do 19.30 ve Spilce (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále ZUŠ) to bude odpoledne plné hudby, zpěvu i tance. Vystoupí dechový orchestr, Junior Big Band a Big Band, pěvecký sbor DaCapo, taneční soubory či rocková kapela. Literárně dramatický obor uvede část divadelního představení, výtvarný obor připraví zajímavé workshopy a návštěvníci budou moci sledovat část muzikálu Kráska a zvíře.

Hned ve čtvrtek, rovněž od 16 do 19.30, lze ve velkém sále ZUŠ počítat s pestrou kolekcí literárně dramatického oboru, kytarového a smyčcového souboru, produkcí zpěváků z Ještěrek i Barviček a také s několika tanečními vystoupeními.

ZBIROH - Přátelé z umělecké školy ve Zbiroze nezůstávají pozadu. Ve středu od 16.30 do 18 hodin chystají koncert pro znalce komorní hudby ve svém sídle (Muchova 554). A ve čtvrtek 25. května to bude od 17 do 19.30 na Masarykově náměstí Absolventský koncert s Free bandem.

Mirošovští se stěhují, úřad je zavřený. Znovu se otevře příští týden

ROKYCANY - Na čtyřdráze SKK Rokycany v Jiráskově ulici pokračuje ve středu 24. května liga neregistrovaných kuželkářů. Od 17 hodin STOR versus A.D.S., v 18 Tesaříci - Bohemia Sekt, v 19 Kovo Hery - Zelený Žraloci (vesměs II. liga) a od 20 hodin obstarají duel I. ligy týmy Totalgym a Tři plus dvě.

ROKYCANY - Městská knihovna Rokycany zve ve čtvrtek 25. května od 16 hodin na přednášku EURO: pro a proti. Přednášet a diskutovat se zájemci bude poslanec TOP09 Miloš Nový, který je místopředsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR, bývalým děkanem Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a autor řady vysokoškolských učebnic.