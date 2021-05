Nejen důrazný teplotní útok, ale především návrat malých podnikatelů do svých provozoven způsobil výrazné pondělní oživení v centru okresního města.

Střed okresního města s rozvolněním opatření výrazně ožil | Foto: Deník/Václav Havránek

Ještě před pár dny opuštěné Masarykovo náměstí se proměnilo v pulzující bulvár. „Věřte, že už jsem se s kolegyněmi nemohla dočkat,“ přiznala vedoucí obchodu s hračkami Taťána Silbernáglová. Nad vodou držel osazenstvo prodej z okénka, jenže nebylo to ono. „Teď je to mnohem lepší. Panenky, míče, kočárky nebo peněženky, to je nejčastější sortiment,“ sdělovala žena, dojíždějící ze sousední Veselé. Tady by jí mimochodem udělala obrovskou radost oprava cesty do bydliště v ´Pekle´.