Zpravidla v polovině září žije okresní město Setkáním pod rokycanskou věží. Letošní program je v pátek 15. i v sobotu 16. září nabitý hudbou, tancem i akcemi pro děti. A nejen to. Zájemci se mohou podívat na Rokycany i jejich okolí z druhé nejvyšší kostelní věže v Plzeňském kraji a ve střehu jsou provozovatelé občerstvení.

Vystoupení souboru při DDM Rokycany, Setkání pod rokycanskou věží 2016. | Foto: Foto: Deník/Václav Havránek

„Setkání pod rokycanskou věží napíše už 29. díl historie. Nabídneme program na Masarykově náměstí, U Pardála a v městské knihovně. Páteční menu vyvrcholí překvapením a ohňostrojem, na sobotu jsme do Rokycan pozvali třeba Michala Hrůzu a kapelu Hrůzy. A těším se na ranní fanfáry z věže,“ zve starosta Tomáš Rada.

Začíná se v pátek 15. září ve 13.45 hodin na Masarykově náměstí. Vystoupí ZUŠ Rokycany, skupiny Armonia, Chai, od 17 hodin UDG, Paradox či The BackWards. Na 22. hodinu je naplánován ohňostroj, závěr dne bude patřit kapele Kabát Revival West.

Sobotní program odstartuje v 9.45 hodin fanfárami z věže. Dopoledne bude patřit vystoupení souboru Rokytka a kapele Bourbon Grass Country. Odpoledne vystoupí Strašická pohodovka. Ve 14.50 bude na hlavní scéně předáno ocenění města. Následují vystoupení skupin Jary Tauber, Jiří Schelinger, Lucie revival a od 21.30 hodin Michal Hrůza a kapela Hrůzy.

V Klubu komorní kultury v nádvoří knihovny je připraven program také pro děti. Od 10 hodin se mohou těšit na pohádku O Karkulákovi, od 11.15 hodin vystoupí Cheznovanka a od 13.00 je přichystána Škola princezen. Od 14 hodin tu dění zakončí Cantate.

Venkovní scéna U Pardála nabídne v pátek od 17 hodin kapely Definitivní Ententýk, Krize, Budulínek, V. T. Marvin a Violonce by Nature. Sobota od 17 hodin zahrají kapely Booreek, Chuan Pedro Rodriges, Sex Deviants, Frankie and the Deadbeats a přehlídku zakončí Lister.

Věž kostela bude otevřena v sobotu 16. září od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Součástí oslav je předání ocenění významným osobnostem. Adresátem je Luboš Klasna, který byl 32 let ředitelem Základní umělecké školy Rokycany. Diplom města za kulturu a společenský život obdrží Anna Šímová, dlouholetá předsedkyně rokycanského ONKO klubu. Z oblasti sportu bude vyznamenán Martin Biháry. Místní rodák a vzpěrač z řad Českého svazu zrakově postižených. V loňském roce získal v egyptské Alexandrii 11. titul mistra světa v benchpressu.

Součástí scénáře oslav je koncert Jaroslava Svobody a vernisáž výstavy 100 let Rokycanova sboru ve čtvrtek 14. září od 18 hodin a koncert Farního sboru ČCE v sobotu 16. září od 14 hodin v zahradě sboru v Jiráskově ulici.

Na sobotu 16. září připravilo Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Západočeského muzea v Plzni muzejní průvodce k výstavě a oslavám 150. výročí založení gymnázia, a to v časech v 10 a ve 14 hodin.

Při konzumaci nápojů mohou návštěvníci opět počítat s vratnými kelímky, které se osvědčily už při pivních slavnostech. Složitější je to s dopravní situací, znásobenou rekonstrukcí Jiráskovy ulice. Od čtvrtka 14. do soboty 16. září bude uzavřeno Masarykovo náměstí. Nelze tu parkovat na obou parkovištích a provoz bude omezen také ve Smetanově ulici – od Masných krámů ke kostelu Panny Marie Sněžné v době konání ohňostroje. Důvodem je spad popelu při ohňostroji.