Po dlouhých dvou letech se podařilo uspořádat Setkání pod rokycanskou věží. Z původní megalomanské akce, plné hvězd a hvězdiček šoubyznysu, dostaly opět šanci místní kapely a spolky.

Václav Havránek | Foto: Deník

Jednoduché to však neměly. Covidová pauza se stala brzdou tréninků a nácviků, takže letos ostrouhaly třeba pěvecké sbory devítiletek. Výjimkou se stala Armonia z umělecké školy, která toho mimochodem stihla hodně. Už na jaře zaujala klipem, zaslouženě sklízejícím ovace na sociálních sítích a téměř profesionálně to zvládla i tentokrát. Jinak to byl zejména první den nářez spíše rockový a k zármutku snad všech chovatelů psů ho uzavíral ohňostroj. Dlouhý, působivý, ovšem pro čtyřnohé přátele nenáviděný.