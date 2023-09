Podevětadvacáté se v Rokycanech o víkendu uskuteční v tradičním termínu městské slavnosti Setkání pod rokycanskou věží. Bohatý program nabídnou během pátku a soboty 15. a 16. září.

Hlavní scéna 29. Setkání pod rokycanskou věží bude na Masarykově náměstí. | Foto: MěÚ Rokycany

Tomáš RadaZdroj: Deník / Václav Havránek„Věřím, že si každý z Rokyčáků v programu najde to své,“ zve v krátkém rozhovoru na slavnosti starosta města Tomáš Rada.

Slavnosti nabídnou spoustu koncertů, zábavy či pohádky pro děti. Co podle vás bude takovými zlatými hřeby?

Hned v pátek to bude na úvod vystoupení rokycanské ZUŠky, potom koncert kapely UDG, večerní ohňostroj a po něm Kabát Revival West. V sobotu je program na hlavní scéně nabitý, hlavní hvězdou bude Michal Hrůza se svojí kapelou. Na scéně U Pardála pak zahrají hlavně místní kapely. Sobota nabídne také výjimečně možnost vystoupat na věž kostela Panny Marie Sněžné a prohlídnout si město a okolí z ochozu věže ve výšce 29 metrů. Věřím, že každý z Rokyčáků si v programu najde to své.

V sobotu odpoledne bude na scéně na náměstí předaná cena pro osobnost města a diplomy za oblast sportu a kultury, společenského života. Jak výběr těchto osobností probíhal?

Návrhy na ocenění dává veřejnost, které pak projdou komisí pro vzdělávání, sport a kulturu. Návrhy na diplomy pak projednává Rada města, Osobnost roku schvaluje zastupitelstvo, uděluje se za dlouhodobý přínos, zviditelnění a propagaci Rokycan. Letos ji obdrží emeritní ředitel rokycanské ZUŠky Luboš Klasna. Školu vedl 32 let a myslím, že pod jeho vedením dosáhla mnoha úspěchů.

Slavnosti jsou pořádány jako Setkání pod rokycanskou věží, pro vás v pozici starosty budou první v tomto volebním období. Berete to tedy i jako další možnost se setkat s obyvateli města?Po městě se pořád pohybuju a o slastech a strastech jeho obyvatel se s nimi bavím, rád se s nimi potkávám a vnímám jejich postřehy. Slavnosti pro mě tak budou spíš možnost vidět se také s lidmi, kteří běžně v Rokycanech nejsou a na slavnosti se přijedou podívat.

Program Setkání pod rokycanskou věží 2023Zdroj: MěÚ Rokycany