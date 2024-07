„S ohledem na to, že se jedná o poslední výzvu na kompostéry, navýšili jsme počet oproti zájmu o 80 kusů jako rezervu pro nově příchozí,“ vysvětlila Gabriela Šímová z finančního odboru, který má žádosti o dotaci ve své gesci.

Během udržitelnosti, což je pět let, je kompostér ve vlastnictví města a obyvatelé jej mají ve výpůjčce na základě smlouvy. Následně přechází kompostér do vlastnictví občana. Nově je možné pořídit i kompostéry do škol, školek a dalších veřejných institucí. Pro Rokycany je pořízení kompostérů výhodné, nevznikne komunální odpad a zároveň náklady spojené se svozem a uložením na skládku.

V rámci prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo obalů podá město žádost o finanční injekci na dvacet tisíc vratných kelímků s potiskem o velikosti půl litru a na tři tisíce kelímků pro horké nápoje o obsahu 0,3 litru.