ROKYCANY - Na rokycanském zimním stadionu se dnes odpoledne zastaví náborový projekt hokejové svazu. Led patří od 14 do 16 hodin klukům i děvčátkům – ideálně ve věku od čtyř do osmi let. Mohou počítat se zajímavým dárkem a dohledem zkušených trenérů.

Kromě toho hlási atraktivní pořad hokejisté. Dnes od 17.30 se chlapi z Klabavy pokusí proklouznout do semifinále elitní skupiny krajské soutěže proti Buldokům ze Stříbra. V 19.30 si to rozdají muži Strašic s Třemošnou B a to už se přenášíme do neděle 30. ledna: turnaj 4. tříd se uskuteční od 10 do 13 hodin a plynule (přesněji od 13.30) na něj naváže derby skupiny C krajské soutěže mezi Příkosicemi a Lipnicí.

Dodejme, že muži HK Rokycany (lídr přeboru dvou krajů) se představí dnes večer na horké půdě v Domažlicích.

Na okraji Rokycan řádí nutrie. Zalíbilo se jim na břehu Klabavy

DVOREC - Prohlídka farmy Dvorec (mezi újezdem u Svatého Kříže a Němčovicemi) je během obou víkendových dnů možná se sníženým vstupným. Začíná se v 10, ve 13 a v 15 hodin, ovšem kdo si dá k exkurzi oběd, má vstup zdarma! Více informací je uvedeno na webových stránkách zařízení včetně upozornění k registraci při jízdě na poníkovi. A dodáváme, že v restauraci lze pořídit speciality – kdoulovou marmeládu, domácí paštiky, salám, libové párky nebo klobásy!

ROKYCANY - V Rokycanech mají sólo sportovci. Dnes od rána to budou třeba kuželkáři v Jiráskově ulici, kteří se představí při přeboru Plzeňska jednotlivců. Ve vedlejší basketbalové hale válčí od 18.30 chlapi SKB proti Domažlicím B.

Palubovku házenkářského stánku u zimního stadionu obsadí pro změnu florbaloví junioři (dnes ve 13.30) a zítra ženy FBC (domácí v 10 a ve 12.20).