PŘÍVĚTICE - Systémem domovních čističek odpadních vod (tedy smlouvami, termíny, atd.) odstartuje dnes v podvečer pracovní část zasedání zastupitelů Přívětic. Ve scénáři je rovněž organizační zajištění letošního jubilea obce, údržba zeleně nebo informace předsedů výborů.

Mírná zima, drahé hnojivo. Sadaři pláčou

RADNICKO - Ode dneška do pátku 8. dubna, vždy mezi 7. a 13. hodinou, dochází k omezení provozu na železniční trati z Radnic do Plzně. Vyžádala si to oprava kolejí a osobní vlaky budou nahrazeny autobusy, které pojedou mimo stanici Ejpovice. Přestup do souprav, jedoucích z Ejpovic na Rokycany (a pochopitelně i v opačném směru) bude zajištěný v Chrástu.

Dodejme, že náhradní spoje zastaví zpravidla na autobusových zastávkách. Pouze v Břasích bylo zvoleno stání u DPS.

TEREŠOV - Kriminalisté zatím marně pátrají po Danielu Polákovi, chovanci ústavu v Terešově. Opustil ho 30. ledna večer a dosud uniká. Sedmnáctiletý Daniel měří 177 centimetrů. Je hubený, má hnědé vlasy a zelené oči. Informace lze podat na obvodních odděleních P ČR nebo na lince 158.