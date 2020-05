Zeleň roste před očima a je třeba ji udržovat. Pro příklad jsme vyrazili do Jiráskovy ulice, kde chlapům s motorovými kosami asistovaly ženy s přenosnými vysavači.„Premiérové sekání mají za sebou pracovníci společnosti, s níž spolupracují Lesy města Rokycany,“ sdělila mluvčí úřadu Tereza Maixnerová.

Letošní harmonogram zůstává stejný jako v roce 2019. Do ploch se mají sekačky zakousnout šestkrát, a to až do října.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz (url: https://www.surveymonkey.com/r/Cesivpohybu)