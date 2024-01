Senior taxi je nově zřízenou službou v Rokycanech. Týká se seniorů nad 75 let a osob se zdravotním postižením. Podmínkou je trvalý pobyt ve městě.

Ve Zbiroze má obdobná služba zelenou už několik let. Starosta Josef Štícha nyní převzal nový vůz. | Foto: Deník/Václav Havránek

Představitelé Rokycan schválili novinku v závěru loňského roku. „Žádost dříve narozených podpořil Svaz tělesně postižených a půjde o dotovanou dopravu, která ulehčí život důchodcům i držitelům průkazek ZTP nebo ZTP/P,“ uvádí starosta Tomáš Rada.

Mužů a žen nad 75 let je v Rokycanech zhruba třináct set. Od ledna mají jednodušší cestu za lékařem, na úřad či pro nákup. „Příspěvek činí 30 korun za jízdu. Je stanovena maximálně dvakrát za měsíc s proplácením čtvrtletně prostřednictvím pracovnic sociálního a zdravotního odboru úřadu,“ vysvětluje jeho vedoucí Jiří Kruba. V praxi to znamená, že senior si přivolá libovolné taxi a po jízdě si nechá vystavit účtenku. Ve výplatních termínech příspěvku, tedy v březnu, červnu, září a do 15. prosince si na radnici nechá proplatit nasbírané stvrzenky. S tím, že za jedno čtvrtletí bude možné proplatit maximálně šest dokladů ve výši 180 korun. Právě tento způsob úhrady kritizuje část uživatelů sociálních sítí. Je podle nich komplikovaný a až příliš úřednický. Bližší informace každopádně sdělí Petra Najdenovová (371 706 269).

Zbiroh preferuje snadnější přepravu dříve narozených a tělesně postižených už několik let. Nejen pro obyvatele města, ale také několika obcí v katastru mikroregionu. Díky příspěvkům a sponzorským darům převzal zbirožský starosta Josef Štícha v závěru loňského roku sociální automobil značky Dacia. Je zapůjčen a určený pro Pečovatelskou službu Zbiroh.