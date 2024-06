Pětiletý rotvajler Bastien se dostal do Česka z Bulharska, kde zřejmě žil na ulici. U nás to nejdříve vypadalo, že se jeho život obrátil k lepšímu. Ujala se ho majitelka, u které strávil tři roky.

Rotvajler Bastien žil na ulici v Bulharsku. Nyní vyhlíží v oseckém útulku nového pána. | Video: Deník/Veronika Krátká

Žena ale vážně onemocněla a o Bastiena už se nemohla starat. Obrátila se proto na předsedkyni spolku RTW – naše láska, jejich naděje Hanu Doubkovou z Oseku na Rokycansku, která provozuje útulek pro rotvajlery a jejich křížence. Bastien teď v zařízení vyhlíží nového pána.

Zpočátku byl pro Bastiena pobyt v útulku náročný, ale postupně se zklidnil. „Když k nám přišel, byl trochu rozhozený, ale problémy s ním vyloženě nebyly. U předchozí majitelky žil se dvěma pudlíky. S fenou vycházel dobře, ale pejsek ho provokoval, s ním bylo to soužití složitější. Tady u nás je vidět, že se psy umí komunikovat, ale nemá rád, když na něj některý doráží přes plot,“ sděluje Hana Doubková.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Bastien je pes vhodný do domu se zahradou, ale mohl by být i v bytě. Nemá žádná zdravotní omezení. K lidem je přátelský. Přesto by jeho budoucí majitel měl mít zkušenosti se psy. „Zpočátku bude určitě nutné zapracovat na komunikaci, aby si k novému pánovi vytvořil vztah a začal mu věřit,“ dodává Doubková.

Případní zájemci mohou kontaktovat spolek RTW – naše láska, jejich naděje na telefonním čísle 724 394 026.

