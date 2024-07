Pes loni v prosinci skončil v útulku provozovaném spolkem RTW – naše láska, jejích naděje v Oseku na Rokycansku. Staroušek Merlin by si zasloužil laskavého, pečujícího majitele, který ho přijme i se všemi zdravotními problémy.

Merlin je i přes všechny útrapy přátelský, hravý a mazlivý pes. „S jeho zdravotním stavem je to horší. Teď je stabilizovaný, drží se, ale má kombinovanou dietu na ledviny a slinivku. Dostává také kloubní výživu. Určitě by si zasloužil u někoho dožít a užít si ještě péči, kterou potřebuje,“ říká provozovatelka útulku Hana Doubková.

Rotvajlerovi Merlinovi osud moc radosti nedopřál. | Video: Deník/Veronika Krátká

Pro Merlina by byl ideální domek se zahradou s přístupem dovnitř. „Je to čistotný pes, doma naprosto bezproblémový. Protože je už starší, chce mít svůj klid. Do rodiny s malými dětmi proto vhodný není, ale s dětmi od deseti let výš, by určitě vycházel úplně v pohodě. S dalšími zvířaty by se zřejmě nesnesl," upozorňuje Hana Doubková.

Případní zájemci mohou kontaktovat spolek RTW – naše láska, jejich naděje na telefonním čísle 724 394 026.