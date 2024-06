Rotvajler Nano se dostal do útulku od majitele, který zanedbal jeho socializaci a výchovu. Téměř pětiletý pes má za sebou komplikovanou minulost a bude potřebovat klidného, ale důsledného pána.

Rotvajler Nano v útulku poblíž Rokycan. | Video: Deník/Veronika Krátká

Díky péči předsedkyně spolku RTW – naše láska, jejich naděje a provozovatelky útulku Hany Doubkové z Oseku na Rokycansku se z něj stal hravý a mazlivý pes, který miluje spolupráci s člověkem.

Nano je zdravý, čistotný pes s průkazem původu. „S lidmi vychází zcela bez problémů. Na vycházkách vyloženě vyžaduje spolupráci s člověkem, chce se učit. Přesně ale kopíruje chování svého pána. Když je v klidu, on nic neřeší. Na veškerou manipulaci včetně veteriny je úplně v pohodě,“ říká Hana Doubková.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Nano je vhodný do domku se zahrádkou s přístupem dovnitř. „Může být i v bytě, kde žil v prvním roce svého života. Potom hlídal firemní areál a to mu nevyhovovalo. Protože jako štěně nebyl socializovaný, není pro něj vhodná rodina s dětmi,“ sděluje Hana Doubková s tím, že Nano má problém i se psy. „Nehodí se proto do domácnosti s dalším psem. Žil ale s fenou, takže tam by to takový problém být neměl,“ uzavírá provozovatelka útulku.

Případní zájemci mohou kontaktovat spolek RTW – naše láska, jejich naděje na telefonním čísle 724 394 026.

