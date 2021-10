Logo Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkPo roce 1989 tu zloději a bezdomovci vzali, co se dalo, leč blýská se snad na lepší časy: „Dnes ho vlastní soukromník ze Zaječova. V zimě tu ustájí krávy a věnuje se i koňům. Navíc obchoduje se slámou,“ uvedl starosta Josef Plecitý.

Příjezd do Kařízku nenabízí příliš vábný pohled. Jako první totiž motoristé spatří chátrající objekt bývalého zemědělského družstva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.