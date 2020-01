„Minulý týden v sobotu byla u nás v lékárně fronta na roušky už v 8 ráno. Jsme vyprodaní. Nemáme ani kde objednávat,“ řekla Jana Řehulová z plzeňské lékárny U Bílého Jednorožce. Podobná situace je v i na dalších místech v kraji. „Roušky jsou vyprodané a nedají se objednat ani na distribuci,“ uvedl Hynek Faschingbauer, který provozuje lékárny v Domažlicích a na Folmavě.

V prodejně zdravotnických potřeb na rokycanském Malém náměstí měli také vyprodáno. Podle lékárníků k tomu přispívá i cena, protože některé roušky podle typu ústenky jsou za pár korun.

Lidé z obav o své zdraví také nakupují v obchodě s ochrannými a pracovními pomůckami Vochoc. „Zájem o respirátory a roušky je obrovský,“ potvrdila spolumajitelka firmy Kateřina Vochocová. Lékárníci se však shodují na tom, že použití roušky je zbytečné. Viry do ní stejně proniknou.

Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem zavedla Fakultní nemocnice v Plzni nebo plzeňský pivovar. „Přijali jsme opatření, která odpovídají stavu zvýšené bdělosti. Průvodci návštěvnických skupin mohou používat ústní roušky, které jim nabízíme. V návštěvnickém centru, souvenir shopu a dalších místech po pivovaru jsme umístili desinfekci a zvýšili frekvenci úklidu speciálními desinfekčními prostředky. Situaci denně sledujeme a jsme v kontaktu s hygienickou stanicí,“ uvedl za Plzeňský Prazdroj Zdeněk Kovář.

Čína pozastavila cestování všem turistickým skupinám, které aktuálně ruší své naplánované cesty do Evropy. „S ohledem na to budou do našich pivovarů přijíždět jen turisté, kteří jsou mimo Čínu už delší dobu, a očekáváme, že jejich množství se bude v nejbližších dnech a týdnech snižovat,“ dodal Zdeněk Kovář.

Fakultní nemocnice Plzeň informuje veřejnost o doporučených postupech občany prostřednictvím svého webu a sociálních sítí. „Dozvědí se tam, jak mají postupovat, pokud byli v ohnisku nákazy a mají příznaky chřipkového onemocnění. Zároveň zveřejňujeme informace, jak má postupovat člověk, který přicestoval z míst zasažených virem a žádné příznaky onemocnění nemá,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová. Pacienti, kteří se do nemocnice dostaví s podezřením na nákazy koronavirem budou ošetřeni na klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny v ambulanci u lůžek – isolace. O hospitalizaci bude rozhodnuto na základě konzultace s krajským epidemiologem. „Vybraná pracoviště jsou vybavena ochrannými pracovními pomůckami, například infekční klinika, ordinace praktických lékařů nebo urgentní příjem,“ zdůraznila mluvčí.