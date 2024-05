Kulaté narozeniny letos slaví dominanta nad Rokycany. Rozhledna na Kotli byla zpřístupněna před deseti lety.

Rozhledna na Kotli. | Foto: Deník/Václav Havránek

V sobotu 11. května se sem vydají turisté v rámci Rokycanských pochodů nebo mimo zvolené trasy. Na vrcholu je totiž připraven i zajímavý program pro ty nejmenší.

Od 11 do 15 hodin cestou k rozhledně připravila Divoká Orlice soutěže pro děti (start je u rozhledny). Od 13 do 15.30 bude u rozhledny hrát kapela Ahasver´s a ve 14 hodin bude vyhlášena výtvarná soutěž, do které se zapojily rokycanské mateřské a základní školy. Občerstvení zajišťuje minipivovar Loužek.

Roku 2014 byla dokončena rozhledna ve výšce 575 metrů nad mořem. Po zdolání 142 schodů se návštěvníkům otevírají pohledy na známá česká pohoří. Unikátní stavba je na stejném místě jako první rozhledna z roku 1895 (vydržela jen čtrnáct let).

„Rozhledna je celokovové dílo, vysoké 28 metrů. Konstrukce je ve tvaru válce s točitým schodištěm. Vyhlídková plošina je 25 metrů nad terénem, tedy ve výšce 600 metrů nad mořem. Při příznivém počasí návštěvník spatří vrcholy Brd, Šumavy, Českého lesa, Krušných hor či Českého středohoří. Pro lepší orientaci jsou v podhledu střechy umístěny panoramatické fotografie s popisky vrcholů a významných míst,“ zve starosta Rokycan Tomáš Rada.

1/4 Zdroj: Jana Červánková Pohled na zimní krajinu z rozhledny Na Kotli 2/4 Zdroj: Jana Červánková Pohled na zimní krajinu z rozhledny Na Kotli 3/4 Zdroj: Jana Červánková Pohled na zimní krajinu z rozhledny Na Kotli 4/4 Zdroj: Jana Červánková Pohled na zimní krajinu z rozhledny Na Kotli

Výročí rozhledny je spojeno s 51. ročníkem akce Rokycanské pochody, který pořádá Klub českých turistů. Výstup k rozhledně je možný individuálně nebo jako registrovaný účastník. Přihlásit se lze od 8 do 10 hodin v zasedací místnosti Triana (nádvoří radnice). Každý registrovaný účastník obdrží diplom a drobné upomínkové předměty.