Návrat do škol, bazénů nebo interiérů restaurací. Jedna z nejsložitějších etap v životě každého z nás snad pondělkem skončila a denní harmonogram se vrací do klasických kolejí.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Ovšem ne všude. Zejména organizátoři hromadných akcí zvažují, zda a za jakých podmínek se do toho pustit. Rokycansko není výjimkou, takže pořadatelé letních táborů pro děti to na jedné straně ruší (Hrádek, Strašice) a na opačném konci se do toho přes striktní opatření pustí (Němčovice, Divoká Orlice).