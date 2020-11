Před rozedněním se ve studeném úterním ránu přesunuli rybáři ze zbirožských sádek do sousedního Cekova.

Výlov druhého největšího rybníku na Rokycansku potrvá dva dny. | Video: Deník / Václav Havránek

Absolvovali tu první den výlovu čtyřiačtyřicetihektarové plochy. „Nejvíc je tu pochopitelně kaprů a candátů, ale nechybí ani amuři,“ konstatoval šéf střediska společnosti Jerome Colloredo Mannsfeld Radek Jandera. Pětadvacet chlapů se do chladné vody pod hrází ponořilo před sedmou hodinou a prakticky celé dopoledne přemisťovalo šupináče ze sítí na plošinu a poté do obřích kádí. To vše před zraky několika diváků, vyzbrojených igelitkami nebo kbelíky pro nákup ryby. Dnes se pokračuje a kdo to nestihne, může se předzásobit každý pracovní den mezi třináctou a čtrnáctou hodinou přímo v areálu sádek.