Cena za kilogram kapra byla stanovena na 99 korun, ovšem v nabídce jsou i amuři, štiky, candáti, siveni nebo líni. Kromě toho si mohou zákazníci odnést vánoční stromky (smrčky, borovičky) s certifikátem původu z trvale udržitelného lesního hospodaření. Rozšířený prodej ryb z Padrťských rybníků spustí VLS v pátek odpoledne a příští týden to bude mnohem intezivnější – od pondělí do pátku denně od 8 do 16 hodin.