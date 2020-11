Druhý den obnovené školní docházky absolvovaly včera desítky kluků a děvčat z 1. a 2. tříd. Někde ho mají ale za seboui ti starší.

Na Jižním vládl dopoledne chaos. Do největší rokycanské devítiletky se opět vracela část školáků . | Foto: Deník / Václav Havránek

Ve Veselé se prvňáčci pochlubili, že už umí počítat do pěti. Distanční výuku zvládali ve dvou skupinách po sedmi, ale rádi ji prý vyměnili za společné setkání, přestože se odehrává v rouškách. Do vedlejší učebny dorazili kromě druháků i starší spolužáci. „Protože jsme malotřídní škola, jedná se o páťáky. Při čtyřhodinové výuce by bylo složité skloubit klasický režim s učením u počítačů,“ objasnila učitelka a zároveň ředitelka ZŠ Dana Pavlovská. Rozhodnutí ministerstva poznamenalo rozvrh on-line výuky pro zbývající ročníky.