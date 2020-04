Na hraničních přechodech s Německem totiž platí nová, volnější pravidla. Denně pendlovat mohou nejen zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a strategických firmách, ale už i všichni ostatní. Ti se však musí prokázat nejdéle čtyři dny starým negativním testem na Covid-19. Od policistů na něj dostávají razítko s datem. Za 14 dní musí ukázat test nový.

PROVOZ BYL CELKEM PLYNULÝ

Žádné větší kolony se kvůli nové povinnosti na přechodech odpoledne netvořily, což Deníku potvrdila policejní mluvčí Martina Korandová. Pendleři s testem se počítali na jednotky. Většina spadala do vládní výjimky a prokázala se potvrzením, že pracují v kritické infrastruktuře. Například ve Všerubech na Domažlicku se v pondělí do 16. hodiny testem prokázalo pět lidí. Byly mezi nimi i dvě ženy, které se díky tomu mohly zase vrátit do práce. „Za test jsem v Sušici zaplatila dva a půl tisíce, kolegyně v Klatovech ještě o tři stovky více. Moc se nám to nevyplatí, kvůli uzavřeným přechodům najedeme ještě o 70 kilometrů víc. Ale šly jsme do toho. Doufáme, že se podmínky změní a za 14 dní už na test nebudeme muset,“ tvrdila Sušičanka za volantem.

VĚTŠINA SE PROKAZUJE POTVRZENÍM

Kdo by test neměl, musel by do karantény. „Policisté takové případy hlásí na příslušnou hygienickou stanici,“ uvedla policejní mluvčí.

Přes dálniční hraniční přechod Rozvadov se v pondělí odpoledne vracel z práce Marek Ryneš z Tachovska. „Já mám naštěstí potvrzení, že pracuji pro strategicky důležitou firmu,“ oddechl si. Další z pendlerů z Tachovska, který si nepřál být jmenován, Deníku řekl: "Teď jsem měl pět týdnů dovolené, dnes jedu poprvé. Zajistil jsem si všechny potřebné papíry, prokazuji se potvrzením, že dělám pro kritickou infrastrukturu."

NA NÁKUP LIDÉ NEJELI

Největší nápor zažívají hlídky na hranicích především kolem páté ráno, kdy se hraniční přechod otevírá. V tuto dobu se tvoří velké fronty a lepší to není ani pozdě odpoledne při návratu pendlerů domů. Bohužel se ale stává, že se některé automobily musí otáčet a vracet. Na hraniční přechod ve Všerubech totiž někdy přijíždí i tací, kteří by rádi překročili hranice z jiného důvodu, než je práce. „Jsou to řidiči, kteří mohou přejet hranice z jiných povolených důvodů, ovšem Všeruby jsou přechodem jen pro pendlery. Takové řidiče tudíž vracíme a musí jet přes Folmavu,“ uvedl velitel policejní hlídky na všerubských hranicích. Mezi jiné důvody patří například návštěva příbuzných kratší dvaceti čtyř hodin, svatba či pohřeb.

Jak Deníku potvrdila policejní mluvčí Martina Korandová, v pondělí se nenašel nikdo, kdo by chtěl využít znovu otevřených hranic a jel si za hranice třeba jen nakoupit. Při návratu by se pak musel rovněž prokázat negativním testem.

NĚKDO ZŮSTÁVÁ DOMA

Někteří lidé, kteří pracují v Německu, ale stále raději zůstávají doma.

Jan Trča z Tachova pracuje v Německu již několik let v pekárně. V současné době je ale doma. “Jsem na šedesáti procentech platu, do práce nejezdím. Zaměstnavatel mi potvrzení kvůli překračování hranic nevystavil, prý je to z české strany zbytečná byrokracie,” řekl Deníku. “Německá strana nám v dojíždění za prací žádné překážky neklade, různá opatření chce po nás jen ta česká strana. Jak to bude dál, nevím, zatím zůstáváme doma. Zaměstnavatel řekl, že nám dá postupně vědět, kdy a jestli vůbec se budeme moct vrátit do práce.”

Čtvrt hodiny jízdy od hranic má pracoviště Vítězslav Rathous z Tachova. Do práce teď ale nejezdí. “Zatím se tam nehrnu, nemám náladu podstupovat celou tu mašinérii na hranicích,” řekl Deníku. “Jak jsem zaslechl, už při výjezdu bychom měli ukazovat test, že jsme v pořádku. Přitom kdybych teď jel do Německa k lékaři, do banky, nebo si prostě něco vyřídit na úřad, musím se vrátit do 24 hodin a nemusím se ničím prokazovat. Ale jako pendler to mám složitější, proto jsem zatím raději doma,” uvedl.

Pendleři se mohou otestovat v sušické nemocnici, o víkendu službu zavedly i krajské nemocnice v Klatovech i Domažlicích.