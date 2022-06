Pro ovocné stromy bylo letošní jaro mnohem příznivější než to loňské. Díky teplejšímu jarnímu počasí neponičily květy jarní mrazíky a také se suchem nebyl letos zatím velký problém. Úroda tak vypadá velmi slibně.

„Jarní mrazy nebyly tak hrozné, navíc bylo i hodně vody. Všeho bude letos rekordní množství,“ říká Jana Zikmundová, vedoucí sadů v Nebílovech na jižním Plzeňsku, kde jablka pěstují na 30 hektarech. „Úroda jablek vypadá velice slušně. Odhadujeme rekordní množství, kolem 700 tun. Loni jsme sklidili 410 tun. Ceny zachováme stejné, možná budou i nižší – nechceme na lidech vydělávat, chceme se přizpůsobit současné nelehké ekonomické situaci,“ hodnotí dále Zikmundová.

Novinkou v nebílovských sadech je pěstování jahod. „Loni jsme je vysázeli na jednom hektaru. První naše úroda byla sice trochu slabší, ale i tak jsme z nich nadšení. I naši zákazníci byli překvapeni z toho, jak jsou voňavé a chuťově skvělé. Prodáváme je za 110 korun za kilo,“ říká sadařka.

Jak dodává, jahody se podle ní do Česka dováží ve velkém z Polska, což je problém. „Nemůžou cestovat takovou dálku. Od nás jdou z fóliovníku rovnou na prodejnu a k zákazníkovi. U všeho ovoce nám konkurují Poláci. Naše vláda si neumí ochránit trh a vážit si zemědělců, kteří tu na polích desítky let pracují. Vláda musí podpořit podniky v Česku, které do potravinových řetězců dodávají velké množství produktů – masa, mléka a obilovin. Musí jim umožnit, aby byli konkurenceschopní na trhu, stopnout dovoz a začít vykupovat produkty od místních zemědělců,“ upozorňuje Zikmundová.

Sady Nebílovy už loni kvůli nepřiměřeným požadavkům velkoobchodů na průměr třešní vsadily poprvé na samosběr a také na prodej ze dvora. K tomuto kroku přistoupily i letos.

„Máme pět druhů třešní na třech hektarech. Minulý týden jsme začali sklízet první, a to odrůdu Grace Star. Lidé si mohou sami třešně nasbírat za 60 korun za kilo. Samosběr využívají, jsou rádi, že je do sadů pustíme. Cena za prodej třešní je pak 99 korun za kilo,“ uvádí dále sadařka.

Kanadské borůvky

V nebílovských sadech rostou už pátým rokem na jednom hektaru také kanadské borůvky. „Sklízet je začneme zhruba za týden. Budeme je prodávat asi také za stejnou cenu jako loni, kilogram bude stát 180 korun,“ dodává.

Také v Sadech Schwarz ve Vranově na Rokycansku to vypadá na velmi zajímavou úrodu ovoce. „Očekáváme slušnou úrodu jablek. Podmínky byly letos skvělé – jarní mrazy nebyly takové. Po několika letech se nám poprvé stalo, že stromy nezmrzly,“ uvádí Richard Schwarz, majitel firmy Sady Schwarz Vranov, kde v současné době pěstují 22 odrůd jablek na 40 hektarech.

„Konkrétní úrodu jablek si ale zatím netroufám odhadnout. Záleží na počasí. Mohou zase přijít kroupy, jako tento týden, což by byl pro sadaře problém, nebo velké sucho, které by se pak na sklizni negativně projevilo,“ dodává Schwarz.