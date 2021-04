Výjimkou nejsou ovocnáři na bezmála padesátihektarové ploše kolem Nebílov. „U nás mají převahu jablka a švestky. V menším množství hrušky, višně a zhruba na hektaru máme borůvky,“ připomněla vedoucí sadů Jana Zikmundová. S tím, že při nynějších podmínkách, kdy teplota klesá ke třem stupňům pod nulou, zbraně na jihu Plzeňska ještě neskládají.

„Jsme pořád ve fázi rašení a tyhle mrazíky by neměly úrodu ohrozit. Máme pochopitelně připravený krizový scénář, kdy bychom si pomohli využitím vlastnoručně vyrobených peletek nebo vytvořením mlhy, ale dosud jsme k tomu přistoupit nemuseli,“ dodala Zikmundová.

Také kolegové z Vranova na okraji Břas sledují předpovědi pečlivě. „Nešílíme, i když jsme tu naměřili skoro pět stupňů pod bodem mrazu. Teď to přece jen vypadá na mírné oteplení, snad si tak částečně oddechneme,“ je optimistou spolumajitel plantáží Richard Schwarz. U některých odrůd už sleduje stadium myších oušek (tedy praskajících pupenů) a ven se deroucích květů, ale současné počasí by na nich větší následky nechat nemělo. Složitější by to prý bylo za dva až tři týdny s příchodem 'ledových mužů'.

Před rokem Vranovští zkoušeli při mrazech ohřátí dřevin s pomocí vlhké slámy, letos s tím ale kvůli ekonomické náročnosti nepočítají.

„Do sklizně zbývá dlouhých šest měsíců, musíme doufat, že k nám bude svatý Petr milosrdný a nepošle na nás citelnější mrazy, větrné smrště či kroupy. V tom případě by byla úroda za pár hodin předčasně sklizená,“ říká sadař, jehož už ostatně vyzkoušelo posledních dvanáct měsíců s covidem. Řada restrikcí včetně zákazu farmářských trhů nebo uzavření okresů ho připravila o výraznou část klientely.