Ovoce je málo a sehnat ho v dostatečném množství, kvalitě a za přijatelnou cenu je hodně náročné. „Někde narážím na to, že nám ho pěstitelé nechtějí prodat, protože mají své odběratele. Někdo je ochotný prodat, ale za cenu, která pro nás není přijatelná. Podařilo se nám dovézt moravské meruňky, protože v Čechách opravdu nejsou, ale cena je samozřejmě vyšší než v supermarketu v akci. Nabízíme i broskve, nektarinky, zeleninu z Polabí, rajčata, cukety a okurky jsou z fóliovníků z nedaleké Dýšiny, samozřejmostí jsou nové brambory. Ty jsou z východních Čech a máme i speciální jihočeské odrůdy. Aktuálně máme v nabídce také jahody ze Slovenska,“ vysvětluje majitel sadů Richard Schwarz.

Do sadů v Břasích se jezdí pro meruňky. | Video: Deník/Veronika Krátká

Nedostatek ovoce je letos podle sadaře nejen celorepublikový ale i celoevropský problém: „Obávám se, že jablka budou velmi drahá. Kdo je má, ten si jich hodně cení. Jsou oblasti, kde jablka nezmrzla, ale tam se sjede celá Evropa a bude to jako na dražbě. Bude se licitovat o každé kilo. Kdo komu co a za kolik prodá.“

Koncem srpna už by si mohli zákazníci koupit v omezeném množství i švestky z místních sadů. „Rané odrůdy švestek nám zmrzly ze sta procent, budeme mít až ty pozdější odrůdy, ale bude jich málo, oproti loňsku to budou jednotky procent. Stejně tak je to s jablky. Odhaduji, že budeme mít tak 20 procent z toho, co sklízíme normálně, což je pro nás katastrofa. Když to řeknu natvrdo, za jednu mrazivou noc jsme přišli o sedm milionů korun,“ dodává sadař s tím, že stále čeká na náhrady škod přislíbené státem a Evropskou unií. „Každá koruna, kterou dostaneme, je pro nás velké plus, škody to ale zdaleka nepokryje. Museli jsme propustit brigádníky a všechny, kteří pro nás pracovali na dohodu. Zrušili jsme obchod v obchodním domě Centrum v Plzni i palírnu. Mošt budeme vyrábět jen nárazově. Jdeme do takového těžce šetřícího programu. O nějakých investicích nemůže být ani řeč. Musíme se s tím nějak poprat a doufat, že přežijeme,“ dodává Richard Schwarz.