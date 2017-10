Šašek: ODS posílila, ale jinak jsem hodně zklamaný

Rokycany – Občanská demokratická strana skončila v celkovém součtu volebních hlasů na druhém místě v ČR. Přesto nejsou z těchto výsledků její členové nadšení.

štáb ODS lídr kandidátky Ilona Mauritzová a náměstek primátora města Plzně Martin BaxaFoto: Deník / VAIZ Zdeněk

„Nepočítal jsem s tím, že bych se stal poslancem. Nechystal jsem se utéct od rozdělané práce tady ve městě do Prahy. To jsem říkal už před volbami. Moje účast na kandidátce ODS na osmé pozici byla primárně proto, abych kandidátku aktivně podpořil, abych podpořil naše osobnosti na předních místech,“ sdělil místostarosta Rokycan Jan Šašek. „Samozřejmě si velmi vážím pěkného množství preferenčních hlasů, moc mě to potěšilo a voličům děkuji. V Rokycanech jsem dokonce získal ze všech kandidátů v absolutním počtu (197) i v procentech (22,77%) nejvyšší počet hlasů. To mi dává obrovskou sílu do mé další práce,“ vysvětlil.

„Jako demokrat respektuji rozhodnutí každého voliče, ale z celkových výsledků voleb prostě radost nemám. Vítěz vyhrál s velkým náskokem, má velkou důvěru voličů, je zarážející, že ho žádná z afér neoslabila. Oslabily bohužel ostatní demokratické tradiční strany a posílili populisté a extremisté,“ pokračoval Šašek. „Mám radost, že máme nyní v Plzeňském kraji dva poslance za ODS, a to Ilonu Mauritzovou a Martina Baxu, oba odvedli ve volební kampani obrovský kus práce, měli moji maximální podporu, znám je osobně a vím, že budou pro náš kraj i Rokycansko přínosem,“ uzavřel.