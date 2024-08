Josefa Hlavsu z Němčovic na Rokycansku nadchlo vše, co souvisí s elektřinou už jako malého kluka. Jeho rozsáhlá sbírka retro elektra začala vznikat, když mu bylo deset let. Časem se mu všechny elektroměry, pojistky, jističe a další zařízení nevešly domů. Lidé proto mohou vidět část této unikátní kolekce v muzeu v Tatiné na severním Plzeňsku.

Pojistky a elektroměry z dvacátých let minulého století, spínací hodiny, vysavač, dobové elektrické zásuvky, kabely, žárovky používané v promítačkách v kinech nebo třeba různé měřící přístroje, to všechno je součástí sbírky Josefa Hlavsy. Sběratel má ale elektřinu jen jako svůj velký koníček, profesí je údržbář a zahradník na městském úřadu v Radnicích u Rokycan. „Už jako malého kluka mě moc bavilo pomáhat s instalací elektřiny, ať už to bylo doma v Liblíně, odkud pocházím nebo třeba u strejdy na chatě,“ vzpomíná Josef Hlavsa.

Sbírka obsahuje stovky různých předmětů často velmi rozměrných, jako jsou například dva rozvaděče, které dosahují velikosti kuchyňského sporáku. Nejstarším exponátem je elektroměr z roku 1925. Za největší zajímavost považuje Josef Hlavsa vysavač z roku 1927. Lidé mohli některé předměty vidět před pěti lety na výstavě v muzeu Josefa Hyláka v Radnicích nebo třeba v televizní Toulavé kameře, která navštívila Tatinou. „Většinu věcí jsem získal díky známým. Například historické elektroměry mám od bývalého elektrikáře Václava Perka z Prahy, který je měl doma v garáži. Všechno se snažím vyčistit, renovovat, sháním součástky, které chybí a s tím vším mi pan Perk radí,“ říká sběratel.

Najít pro sbírku vhodné prostory byl problém. „Do muzea tady v Radnicích by se to nevešlo. Jeho tehdejší vedoucí Růžena Šteflová mi pomáhala s hledáním vhodného místa a nakonec jsme se domluvili se spolkem Elektroretro, který v Tatiné provozuje muzeum elektrotechniky. To funguje nejen jako zajímavá expozice pro fanoušky, ale i jako vzdělávací centrum. Návštěvníci se tam seznámí s riziky, která hrozí při manipulaci s elektro zařízeními a co všechno se může stát, když se s nimi neodborně manipuluje,“ uzavírá Josef Hlavsa.