„Tuhle novinku kvituji, ale z toho mentorství mám trošičku obavy. Jezdím už dlouho do firem na školení a mám zkušenost, že většina lidí, kteří si udělali řidičák už dříve, toho dnes o pravidlech moc neví. Mentor by si proto neměl jen tak sednout vedle mladého řidiče a začít s tím jezdit. Měl by se zdokonalit. Pravidla se stále vyvíjejí a každý rok přicházejí nějaké novely. Když se o to někdo deset let nezajímal, měl by si to určitě projít. Existují už kurzy a brožury, co by jako mentor měl dělat,“ upozorňuje Oldřich Žáček z Vlídné autoškoly v Plzni.