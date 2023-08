Šéf rokycanského státního zastupitelství Milan Pózel rezignoval. Podle zjištění Práva se vzdal pozice vedoucího kvůli nedávnému incidentu v plzeňské hospodě U Feřtů. Pózel a jeho manželka se tam dostali do křížku s personálem, což nakonec vyústilo ve rvačku. Případ vyšetřuje policie. Zprávu zveřejnil server Novinky.cz.

Potyčka v plzeňské hospodě u Feřtů | Foto: se svolením Novinky.cz

Konflikt, který se stal v polovině července, natočila kamera. Na záběrech je vidět, že se pár dohaduje s obsluhou. Pózel pak vzteky praští kelímkem s pivem a odchází. Do servírky, která jde za ním, strčí jeho žena. Následuje potyčka, při níž lítají i pěsti. Manželé potom z podniku zmizeli a hledala je policie. Přihlásili se až ve chvíli, kdy záznam běžel po sociálních sítích.

Jak Právo zjistilo, Pózel v pátek na svůj post rezignoval. „Dnes (v pátek) jsem obdržela stejnopis jeho rezignace, která byla zaslána i ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi,“ potvrdila krajská státní zástupkyně v Plzni Anna Maříková Právu. Doplnila, že se vzdal pozice vedoucího z osobních důvodů. Státním zástupcem ale nadále zůstává. Redakce Pózela kontaktovala hned po incidentu. Záležitost tehdy nechtěl komentovat. A pro svou rezignaci neviděl důvod. Pouze krátce řekl, že celá věc se stala jinak, než se zdá. V pátek nezvedal telefon, čerpá totiž dovolenou.

Majitelka pivnice Lilie Feřtová uvedla pro Právo, že si na červencovou událost dobře pamatuje. Do podniku přišla parta lidí, objednala si jídlo a pití. Někteří z nich byli údajně podnapilí. „Stoupli si do uličky a překáželi nám, my jsme nemohli obsluhovat ostatní zákazníky. Asi pětkrát jsme je požádali, aby si sedli nebo alespoň poodstoupili. Ale nezabralo to,“ popsala. Podle jejích slov se manželé začali chovat agresivně. „Říkali, že u nás utratili dost peněz a my po nich chceme, aby ustoupili stranou. Byli na nás dost nepříjemní,“ pokračovala. Po slovní výměně následovala rvačka. „Paní do dcery nejdříve šťouchla, pak jí vstoupila těsně před obličej, proto ji odstrčila. Potom na ní žena zaútočila pěstmi,“ líčila Feřtová, jejíž dcera musela vyhledat lékařskou pomoc. „Hospodu máme třicet let, ale nic podobného jsme ještě nezažili. Dodnes se nám ani neomluvili,“ uzavřela majitelka.

Incidentem se stále zabývá policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a výtržnictví,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že zatím žádné obvinění nepadlo.