Šedesátiletý Petr Vanka vykonává funkci prvního náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro regionální rozvoj, IT a EU. V prvním kole získal 12 126 hlasů (35,44 procenta). Žádnou kampaň na poslední chvíli nechystá. „Mám povinnost z pozice náměstka hejtmana pracovat pro 501 měst a obcí, ne pro sebe. A tak budu vyřizovat finance pro obec Maňovice na podporu prodejny a na modernizaci dětského hřiště, pro obec Úterý opravu bytových domů, pro obec Nezdice vybudování stanoviště separátního odpadu, pro obec Horní Kozolupy opravu místní komunikace a další. Nově mám na stole žádost obce Mladý Smolivec na auto pro hasiče. Do toho musím splnit povinnosti reprezentace Plzeňského kraje na několika akcích a do pátku se nezastavím,“ sdělil vítěz prvního kola voleb.

Voličům Petr Vanka vzkazuje: „Volte rozumem. Máte jen dva kandidáty, tak si je důkladně zhodnoťte, podívejte se na jejich dosavadní práci a podívejte se i na náplň práce senátora. Teď rozhodnete na šest let o směřování regionu Rokycansko a Plzeň-sever, kdy každá část má trochu jiné problémy a senátor je ten, kdo může být klíčem k řešení.“

Druhé místo po prvním kole senátních voleb patří dlouholetému starostovi Břas sedmapadesátiletému Miroslavu Krocovi. Lístek s jeho jménem vhodilo do urny 8 544 voličů (24,97 procenta). Také on se v těchto dnech věnuje především své práci. „Zahajujeme rekonstrukci silnice v Darové, kontroluji opravu hřbitovní zdi a vstupních vrat, dokončujeme opravu schodů u kostela a musíme také do pátku stihnout instalaci vzduchotechniky ve školní jídelně. Připravujeme výjezd hasičů s materiální pomocí pro obec Vápenná v Jeseníkách. Ve středu se účastním v Nýřanech správního výboru Svazu měst a obcí Plzeňského kraje. Ve čtvrtek mě čeká náročné jednání zastupitelstva. Také mám na programu milou povinnost v podobě blahopřání třem jubilantům. Probíhá u nás kontrola Ministerstva vnitra a připravuji podklady pro finanční audit. Také pracuji na zajištění pečovatelské služby včetně dotačních záležitostí a praxe pro studenty. Každé ráno se věnuji koordinaci úklidu veřejných prostranství a prací v obecních lesích,“ popsal svůj program Miroslav Kroc s tím, že během dvou dnů v tomto týdnu se odpoledne zastaví v několika obcích volebního obvodu.

Také Miroslav Kroc posílá vzkaz obyvatelům obvodu Rokycany: „Všem voličům moc děkuji za jejich hlasy a důvěru, kterou mi projevili. Velmi si toho vážím a budu moc rád za podporu i ve druhém kole. Chci pro náš region pracovat s respektem, využít své zkušenosti a pracovat s vizí do budoucna.“

Úspěch starostovi Břas popřál i jasný favorit senátních voleb starosta Vejprnic a obhájce senátorského křesla Pavel Karpíšek (ODS), který se překvapivě nedostal do druhé kola. Miroslava Kroce podpoří také v pořadí čtvrtý starosta Rokycan Tomáš Rada, který kandidoval za uskupení Pro náš kraj.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 27. září a sobotu 28. září. Obvod Rokycany zahrnuje Rokycansko, Plzeň – sever, některé obce v okrese Plzeň – město a část Berounska.