OSEK - Pětaosmdesátiletý řidič Peugeotu 607 jel v pátek odpoledne z Oseku a na křižovatce chtěl odbočit vlevo do Vitinky. Jenže nedal přednost protijedoucímu vozu téže značky (typ 206), za jehož volantem seděl jednačtyřicetiletý muž a došlo ke střetu. Senior byl při něm zraněný, takže putoval nedobrovolně do rokycanské nemocnice. Požití alkoholických nápojů u obou motoristů vyloučila dechová zkouška a celková škoda na vozidlech byla vyčíslena částkou 60 tisíc korun.

ROKYCANY - Divizní fotbalisté FC se ujali vlády ve skupině A republikové soutěže. Navíc mají k dobru dohrávku proti pražské Aritmě (28. září). Ovšem už zítra čeká tým Rokycan doslova zápas podzimu. Od 16.30 hodin se v Husových sadech představí prvoligový Slovan Liberec. V neděli spláchl v Ďolíčku pražské Bohemians a je pochopitelně i favoritem pohárového utkání.

Borci pořádajícího klubu se však bez boje nevzdají! V MOL Cupu přešli přes Komárov i Kladno a chtějí Severočechy potrápit. Očekává se rekordní návštěva afanoušci si mohou vstupenky pořídit v předprodeji na třech místech: Rumpold – R v Jiráskově ulici, prodejna B.A.F. na rokycanském Malém náměstí a B.A.F. v centru Hrádku.

ROKYCANSKO - Profesionální hasiči z Rokycan cestovali v pondělí ráno do Ejpovic. Při dopravní nehodě došlo ke zranění účastníků, takže zasahovali i zdravotníci. Kromě toho směna HZS z Komenského ulice vyrážela před polednem do Pivovarské ulice kvůli technické pomoci. Další zásahy se týkaly otevření uzamčených prostor. Včera ráno v centru Radnic a o den dříve v Olešné u Němčovic nebo v Mirošově.

Ve Volduchách chystají dětskou burzu

ROKYCANY - Členové spolku Rokycanští patrioti opět podporují vydání čokoládového adventního kalendáře splněných přání s názvem Veselé, láskou prosněžené Vánoce 2022.

Je určený na podporu vážně nemocných dětí a tvůrci jeho ilustrací jsou onkologický pacient z Plzně Tomáš Bursa i výtvarnice a malířka z Rokycan Jana Audesová. Kalendářem bude obdarováno více než 650 dětí z jedenácti onkologických klinik po celé republice.

Cena jednoho kusu je 150 Kč a jsou za to vlastně dva kalendáře. Tím, že si jeden koupíte, zaplatíte i druhý a tím budou obdarovány nemocné děti z Rokycanska. Pište objednávky odpovědí na e-mail (info@rokycanstipatrioti.cz), a to až do neděle 16. října.

ROKYCANY - Na komunikaci ze Lhůty do Rokycan se znovu vydali dopravní policisté. Opět s radarem a v neděli odpoledne byli úspěšní. Třiapadesátiletý muž ve voze zn. Porsche se řítil rychlostí 131 km v hodině. O pár stovek metrů dál byl zastaven a přestupek putuje do správního řízení.

TROKAVEC - Na hodně dlouhou dobu závěrečné jednání absolvovali v pondělí večer zastupitelé Trokavce. Od 19 hodin schvalovali v sídle úřadu územní plán obce a rozpočtové provizorium na příští rok. Trokavce se netýkají blížící se komunální volby, neboť se zde nepodařilo sestavit kandidátku. Jmenován bude správce, který obec povede s omezenými pravomocemi.

TĚŠKOV - Od osmnácti hodin se v pondělí setkali zastupitelé Těškova i další občané. V sídle úřadu se věnovali smlouvám s energetickou společností, plánu inventur a ohlédli se za čtyřletým volebním obdobím. Prostor byl pak vyhrazen diskuzi.