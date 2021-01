Systém snad začal fungovat spolehlivě, ovšem Achillovou patou je vyplnění formuláře. „Uvědomujeme si, že pro část seniorů je přihlášení prostřednictvím internetu složité. Jsme připraveni pomoci všem zájemcům,“ uvedl včera starosta Rokycan Václav Kočí. Žadatelé mohou dorazit za pracovnicemi sociálního a zdravotního odboru na nádvoří radnice (zelená prosklená budova s vchodem číslo 2) v úředních dnech. Což jsou pondělí od 11.30 do 16.30 a středa 7.30 až 12.30 hodin. Důležitý je mobil a kartička zdravotní pojišťovny. Zde jsou kontaktní telefonní čísla 371 706 262 nebo 371 706 264 pro případ, že by klienti nemohli přijít v úředním čase.

Do začátku února se žhavé téma vakcinace týká jen spoluobčanů nad osmdesát let. Iniciativně k němu přistoupili také v Ejpovicích: „Pokud by si někdo nevěděl rady nebo mu nemohli pomoci příbuzní či známí, může nás kontaktovat. Vždy v pondělí a ve středu mezi 9. a 16. hodinou v sídle úřadu či na telefonu,“ sdělil starosta Jaromír Kalčík (737 200 989, na OÚ 371 728 631).