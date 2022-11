Dlouhodobých kroužků jsme napočítali přes třicet a důrazně nyní o sobě dávají vědět kluci i děvčata ze sekce deskových her. „Fungujeme už pět let a po skromném začátku je teď zájem veliký. Od září pravidelně chodí ve středu, ve čtvrtek i v pátek třicet dětí. některým stačí jedna návštěva týdně, ale další by tu klidně byli pořád,“ usmívá se vedoucí Marie Moulisová. Se svěřenci.vyrazila na několik regionálních konfrontací a s prázdnou se malí šikulové nevraceli. Při festivalu ve Staňkově zvítězil Vítek Moulis ve hře Fort a na druhé místo odsunul kamaráda Vaška Krause. Ve hře Valerie dominoval Vítek Kovanda, zatímco Robin Stehno triumfoval v Jízdenkách, prosím a třetí byla Deniska Šímová. Právě Robin s Denisou zazářili v Plzni při krajském kole deskových her. Nenašli přemožitele a zajistili si postup do republikového finále. Stehno za prvenství v Turboprší a Šímová brala tři kovy: 1. v Rummikubu,2.v Turboprší a 3. v Ubongu. „Nezasvěceným to moc neřekne, ale vězte, že zejména chlapci dávají přednost akčním strategiím,“ dodává Moulisová.