Druhým srpnovým dnem začala oprava hlavní silnice ve Stupně v úseku od železničního přejezdu se závorami ve směru na Všenice. Silnice je uzavřená, i tak ale mohou obyvatelé Stupna jezdit ke svým domům v obou směrech, tedy od Břas i od Plzně.

Oprava silnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Práce pro Správu a údržbu silnic provádí firma Silnice Klatovy. „V první fázi půjde o přípravné práce a domácí mohou využít také síť místních komunikací, i když jsou osazené značkou průjezd zakázán. Lidé se domů dostat musí,“ má jasno starosta Břas Miroslav Kroc. Mimo místních občanů je ale průjezd Stupnem zakázán, objízdná trasa vede přes Bezděkov, Březinu, Vitinku, Bušovice a Smědčice.

Situaci navíc komplikuje vavřinecký pouťový víkend 12. a 13. srpna. Od Břas to půjde sice bez problémů, ale složitější to bude v opačném směru. Až poté dojde na frézování vozovky (zhruba od 15. do 17. 8.) a nový asfaltový povrch se má pokládat od 21. srpna. V této etapě budou některé úseky hlavní silnice na jeden až tři dny uzavřeny a bude možné využívat jen boční místní komunikace. Omezena bude i autobusová doprava v úseku Stupno – Sedlecko. Spoje budou jezdit jen do 7.45 hodin, pak zamíří po objízdné trase jen se zastávkou Břasy - Sedlecko. Zastávka Stupno, železniční stanice bude přemístěna nad nádraží. Doporučeno je proto využití přepravy vlakem.

Tato etapa má končit 10. září a navazovat na ni bude další fáze ze Stupna do Střapole s omezeným průjezdem na Plzeň. Dojde také k částečné opravě místní komunikace k čističce a dvou sjezdů v Dolním Stupně.