Jsou tu sice ještě instalované některé omezující prvky (zejména kolem opravovaného můstku) a povrch silnice je pokrytý drobným štěrkem, ale to motoristům už tolik vadit nemusí!

ROKYCANSKO - Maraton úvodních jednání zastupitelstev měst a obcí se na Rokycansku chýlí k závěru.

Pondělí 24. října zvolili ke schůzkám v Mirošově (od 17 hodin), Holoubkově (17), Smědčicích (18), Dobřívě (18), Hlohovicích (17) nebo Těškově (18).

PŘÍKOSICE - Ode dneška do čtvrtka 27. října – vždy mezi 7. a 15. hodinou - bude šest vlakových souprav na železniční trati z Příkosic do Nezvěstic nahrazeno autobusy. Důvodem je oprava železničního svršku, která ve stejném čase potrvá i příští týden: od pondělí 31. října do pátku 4. listopadu.

V Husových sadech padly oba góly z penalt

MÝTO - K jediné sobotní události vyjeli profesionální hasiči z Rokycan k Mýtu. Za deště tu ráno došlo k nehodě se zraněním.

Také v pátek šlo o jeden zásah – večer při úniku pohonných hmot v rokycanské Plzeňské ulici.

ROKYCANY - Dodávkový automobil značky Iveco s nákladem betonové směsi stavěli policisté u rokycanského zimního stadionu v úterý 11. října dopoledne. Kromě tohoto problému se zapotil i řidič, neboť test odhalil přítomnost omamných a psychotropních látek. Motorista marně argumentoval, že drogy nikdy neužil a za pravdu mu dalo až laboratorní vyšetření po odběru krve. Vyznělo negativně, takže v tomto směru bylo vše v pořádku!