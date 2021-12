ROKYCANY - Silvestr na kole i po svých v ulicích a okolí Rokycan má před sebou 27. ročník. Zároveň půjde v pátek po poledni o desátý Memoriál Stanislava Gabriela, zakladatele akce. Účastníci se prezentují od 13 do 13.30 hodin v salonku restaurace Na Železné. Bez startovného či omezení věku a na výběr mají pět tras (čtyři od pěti do dvanácti kilometrů plus svobodnou). Návrat je určený do 14.45 hodin a následuje tombola o drobné ceny i přátelské posezení aktérů. Jede a běží se za každého počasí.

ZBIROH - Příchod nového letopočtu lze uvítat ve zbirožském zámku. Sice bez plánovaného středověkého programu, ale s lákavým silvestrovským menu (mimo jiné mix trhaných salátů s ořechy a modrým sýrem, losos, konfitovaný telecí hřbet i sladká tečka), večerní prohlídkou nádherné památky a přenocováním s bohatou novoroční snídaní. Hosté mají navíc slevu do wellness centra a na masáže. Zámecká krčma bude otevřena i pro neubytované hosty (menu 1250 Kč za osobu). Rezervace předem je nutná. Více informaci na telefonu 724 188 363 nebo hotel@zbiroh.com.

BISKOUPKY - S ohledem na uvolnění některých opatření se v oblíbené restauraci Selský dvůr rozhodli uspořádat silvestrovskou zábavu. S tím, že pro rezervaci míst musí zájemci volat telefonní číslo 603 742 997.

Provozní doba mezi svátky je jednoduchá. Dnes, zítra i v sobotu zde otevírají ve dvanáct hodin s klasickou nabídkou především tuzemské kuchyně.