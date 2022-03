Do května si starostka dává čas na rozmyšlenou, zda absolvuje podzimní komunální volby. Ovšem čas na oddech mezi tím chybí: „Čeká nás výstavba čističky odpadních vod, na níž se napojí prakticky každý objekt v obci. Od projektu k vlastní realizaci je to běh na dlouhou trať, ale už jsme téměř ve fázi výběrového řízení na dodavatele.“ Zastupitelé odsouhlasili, že majitelé domů obdrží finanční příspěvek. Co však nemohou ovlivnit, je masivní zdražování prací. Kvůli tomu náklady na akci dramaticky narostou!