FILMAŘI - Loni se v Siré objevila řada známých tváří. Na svědomí to mělo natáčení šestnáctidílného seriálu Hvězdy nad hlavou, který pak odvysílala televize Prima. točilo se na farmě a v epizodních rolích se představila řada domácích komparzistů.

ZASTUPITELSTVO - Běda mužům, kterým žena vládne? Vesničky se okřídlená průpovídka až tak netýká, protože dámy mají v sedmičlenné sestavě výraznou převahu. Je jich pět (starostka Hana Nováková, místostarostka Julie Voroncová, členky Blanka Holečková, Dagmar Opatrná, Iveta Vejvodová), zatímco chlapi jsou jen dva – Jan Vetengl a Michal Čihák.

Finančnímu výboru předsedá Dagmar Opatrná, členy jsou Ota Aubrecht a Šárka Kohoutová. Kontrolní úsek funguje ve složení Iveta Vejvodová (předsedkyně), Jitka Zvolská a Renata Vápenková.

V obci pracuje rovněž stavební komise (šéfuje jí Michal Čihák). komise životního prostředí (Jan Vetengl) a komise zdravotní, kulturní, školská a sociální (Blanka Holečková).

Kromě toho obec zaměstnává sedm lidí (správce vodovodu, účetní, kronikářka, atd.).

KAM NA VÝLET - Tipů na výlet je kolem Siré hodně. Přes obec jezdí skupiny cyklistů a ti pěší odtud vyrážejí třeba na vrchol Radče. Zajímavé je i skalní městečko, o které se stará skupina sirských mužů. Nechybí u něho ohniště, boudička a vždy 1. ledna je cílem novoročního výšlapu.

ČINNOST SPOLKŮ - V obci existuje a žije několik společenských organizací. Jsou zde dobrovolní hasiči se zázemím v centru obce. Dále se pravidelně scházejí ženy (především ty dříve narozené), myslivci a na rekreační úrovni sportovci.

Šest dní v týdnu, od pondělí do soboty, je otevřena prodejna smíšeného zboží. Zájemci mohou využít služeb masérky, případně i rozvoz obědů. A všem důležitém se dozvídají z webových stránek.

Při redakční sondě jsme nezapomněli ani na dopravu. Veřejnou zajišťují autobusy s důrazem na ranní a odpolední spoje. Nedělní linka zajišťuje po poledni spojení do Rokycan. Lidé v produktivním věku jezdí hlavně do průmyslové zóny u Žebráku a kromě toho do Zbiroha, Mýta či Rokycan.