"Na svém dnešním jednání krajský krizový štáb hodnotil zhoršující se situaci v kraji. Šíření onemocnění covid-19 pokračuje komunitním přenosem, nemocnice rozšiřují kapacity intenzivní péče a všechny školy a školská zařízení čeká povinné testování ve dvou následujících týdnech. Aktivována byla výpomoc Armády ČR, kterou již i krajská zdravotnická zařízení využijí," uvedla Mertlová.

Epidemická situace v Plzeňském kraji se lineárně zhoršuje. Denní incidence nových případů je podle ředitele KHS Plzeň Michala Bartoše 650 až 700. Vzhledem k tomu, že nejsou identifikovány žádné klastry ve firmách či školách, je zde podle hygieniků silné komunitní šíření viru. "Současně s ohledem na testování ve školách, které proběhne následující dva pondělky, je očekáván nárůst pozitivních testů a s nimi i počet karantén a s tím související agendy pracovníků hygieny. Ti jsou navíc v současné době zahlceni emailovými žádostmi o informace iniciativy Zlatý špendlík, jehož postup už řeší ministerstvo zdravotnictví s orgány činnými v trestním řízení," sdělila mluvčí.

Počty hospitalizovaných a trendy jejich nárůstu

V počtu hospitalizovaných pacientů v Plzeňském kraji pokračuje nárůst 8 až 10 osob denně na lůžka standartní péče. V souvislosti s tímto lineárním nárůstem posledních deseti dnů lze podle koordinátora lůžkové péče pro Plzeňský kraj Jana Beneše očekávat nárůsty v intenzivní péči, které mají 14denní zpoždění za nárůsty ve standartní péči. K dnešnímu dni je v Plzeňském kraji hospitalizováno 194 pacientů s onemocněním covid-19, z toho 36 jich je na intenzivní péči.

"Nejvíce riziková je v současné době věková kategorie 55+, kde je vyšší počet neočkovaných a zároveň jsou to aktivně žijící lidé. Vysoký počet onemocnění je také v kategorii 44 – 54 let. Na lůžkách intenzivní péče je průměrný věk neočkovaných pacientů 61. Naproti tomu je mezi očkovanými na intenzivní péči průměrný věk 74 let a jde především o starší osoby s přidruženými onemocněními a dlouhou dobou od ukončení očkování. I nadále je mezi hospitalizovanými 75 % neočkovaných osob," řekla Mertlová.

Od 12. listopadu 2021 je znovu aktivována možnost pomoci Armády ČR ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V Plzeňském kraji o tuto možnost požádaly zatím Domažlická nemocnice a Sušická nemocnice. Armáda také nabízí pro Plzeňský kraj pomoc dvou odběrových mobilních týmů. Z nich už jeden je od začátku listopadu k dispozici.

Očkování a kapacita očkovacích míst

K dnešnímu dni bylo v Plzeňském kraj vyočkováno celkem 695 552 dávek. Dokončené očkování oběma dávkami má za sebou již 336 106 lidí a třetí posilující dávkou je očkováno 27 287 osob. Průměrně je v Plzeňském kraji denně naočkováno 2 000 – 2 500 osob. Z toho pak nejvíce je třetích dávek, potom druhých dávek a nejméně roste počet prvních očkování.

„V našem kraji máme vysokou proočkovanost, v současné době je to více než 67 % obyvatel, kteří se mohou nechat očkovat. Je velmi důležité si tento trend udržet. Jsme si vědomi toho, že musíme chránit zranitelnou část obyvatel, proto očkujeme mobilními týmy třetí dávku v pobytových zařízeních pro seniory. Zde máme proočkováno 91 % klientů, nemocnost je zde řádově v jednotkách. Apeluji na všechny, kteří dosud váhají s očkováním, aby tak učinili. V našem kraji dochází nyní ke komunitnímu šíření onemocnění, proto je velmi důležité dodržovat všechna opatření, chránit se očkovat,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová s tím, všechna krajská očkovací centra mají v tuto chvíli dostatečnou kapacitu k očkování. „Zájemce o očkování očkujeme velmi rychle, téměř bez čekání. Očkovací centra očkují denně a také každý pátek nabízí očkování bez registrace,“ dodává hejtmanka.

Pomoc s očkováním a komunikací s obcemi v odlehlých částech kraje nabídl také Český červený kříž. Aktuální seznam očkovacích míst je zveřejněn v sekci „očkování“ na webu Plzeňského kraje ZDE. Všechna očkovací centra očkují v pátek bez registrace. Pokud chtějí mít zájemci o očkování garanci času na konkrétním místě, je vhodné využít stále aktuální možnost rezervace.

Školy a školská zařízení

Ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 bude opět probíhat povinné testování antigenními testy, které 16. 11. obdrží Plzeňský kraj v počtu 119 200 ks pro všechny školy a školská zařízení. Společně s HZS PK pak budou tyto testy rozvezeny na krajská zařízení i obce, které školy zřizují.

"V uplynulém týdnu řešila KHS Plzeň 126 škol a školských zařízení, kde došlo k výskytu covid-19. V karanténě bylo za období 6. 11. – 12. 11. celkem 4 878 žáků a pedagogů. Pozitivních osob pak 354. Uzavřeno žádné školské zařízení ze strany KHS nebo zřizovatele nebylo. Nejvíce zasaženým okresem je Plzeň-město, dále pak Klatovsko. Nejvíce zasažených škol je mezi základními školami," uzavřela Mertlová.