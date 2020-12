Rumpold hlásí omezení

Rokycany – Pracovníci společnosti Rumpold-R Rokycany upozorňují, že zítra je provozovna v Jiráskově ulici 32 uzavřena (včetně správu hřbitova). Sběrný dvůr je otevřený od 9 do 12 hodin.

Pačejovští obsadili Rokycany

Rokycansko – Dohonit kapra (nebo jiného šupináče) na štědrovečerní stůl už není tak složité. Na Rokycansku si totiž dávají záležet místní příznivci Petrova cechu i ti přespolní.

V okresním městě se včera ráno opět objevili rybáři z Pačejova a u myčky v Plzeňské ulici si na nedostatek zákazníků stěžovat nemohli. S největším náporem ale počítají dnes a zítra! Což platí i o stánku u Kauflandu nebo o vodní ploše v Borku, na jejímž břehu se nově usadili členové rokycanské organizace Českého rybářského svazu.

Na sádkách v Mirošově lákají původní obyvatelé Padrťských rybníků. Kromě kaprů to jsou štiky, amuři, líni, candáti a siveni. V doplňkovém prodeji také pstruzi a vánoční stromky (smrčky i borovičky) z Brd. Zapomenout nesmíme ani na zbirožské středisko společnosti JCM, kde prodej rovněž vrcholí dnes i zítra od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (středa jen do patnácté hodiny).

Ve Smědčicích řešili kanalizaci

Smědčice – Pondělní podvečer zvolili zastupitelé vesnice k poslednímu letošnímu zasedání. Zabývali se pachtovní smlouvou s Oseckou zemědělskou společností nebo paktem se sousedními Bušovicemi kvůli napojení kanalizace na čističku odpadních vod.

Kromě toho nechybělo ve scénáři prodloužení dokumentu na vybudování komunikace, dělení či směna pozemků a vyhláška, týkající aktualizace poplatku za komunální odpad. ve finále pak účastníci posuzovali webové stránky obce, vzhled opraveného chodníku, atd.

Ejpovičtí oprášili rok 2019

Ejpovice – Čtvrtá adventní neděle se odehrávala prostřednictvím obecního rozhlasu. Ejpovičtí si připomněli koncert skupiny NoiTre písněmi Ave Maria i Aj dnes v Betlémě. (hav)