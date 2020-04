Skládka Chotětín funguje od úterý

Od 14. dubna 2020 bude sběrný dvůr a skládka Chotětín otevřena pro veřejnost v běžné provozní době. Tedy v pondělí od 13 do 15.30 hodin, od úterý do pátku od 8 do 15.30 a v sobotu mezi 9. a 12. hodinou. V neděli je zde zavřeno.