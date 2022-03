ROKYCANY - V pátek 25. 3. zve vedení ZŠ Jižní předměstí Rokycany do svých prostor nejen rodiče budoucích prvňáčků a jejich děti. Od 14 do 18 hodin si budou moci zájemci školu prohlédnout, pohovořit s pedagogy, seznámit se s učebním programem, nabídkou volnočasových

aktivit i dalších služeb, které škola rodičům i jejich dětem nabízí. Děti si na stanovištích zábavnou formou ověří schopnosti a dovednosti v oblasti smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, zrakové i sluchové paměti, obratnosti, apod. Ve školní jídelně bude připraveno drobné pohoštění.

STOR Rokycany vyhlásí Sportovce roku 2021

VOLDUCHY - Dětskou burzu organizuje tuto sobotu od 9.30 do 11.30 v KD osvědčený tým pořadatelek z Volduch. Se zaměřením na oblečení, hračky, kočárky, sportovní potřeby, atd. Nabízené zboží musí být pokud možno čisté, moderní a neponičené s důrazem na jaro i léto a v maximálním počtu 50 kusů.

O pořadové číslo si lze napsat. Biggi2@seznam.cz a případné dotazy na telefonu 604 132 344. Věci budou přijímané v kulturním domě během pátku (17 až 19), neprodané vrácené v neděli mezi 9. a 10. hodinou.

HRÁDEK - Dnes odpoledne se za činností v roce 2021 ohlédnou členové zahrádkářské organizace v Hrádku. Věnovat se v hasičské zbrojnici budou také výhledu do příštích měsíců a rádi by rozšířili svoji základnu. Mají se čím pochlubit, neboť spolek existuje ve městě už 85 let.

ROKYCANY - V 17.30 začíná dnes na čtyřdráze v Jiráskově ulici odveta osmifinále poháru mužů SKK Rokycany – Bohušovice. Naši zástupci hodlají potvrdit postup, neboť si z úvodního střetnutí dovezli luxusní náskok.