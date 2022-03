KAŘEZ - Den otevřených dveří uspořádají už dnes v obou kařezských vzdělávacích zařízeních. Vstup na úterní prohlídku je v základní škole možný vždy před začátkem vyučovací hodiny: 7:40, 8:40, 9:40, 10:35, 11:55 a 12:50

Do mateřské školy se lze podívat v rozmezí: 8:00-8:45, 9:15 – 10:00 a 14:45 – 16:00.

Kávu nebo čaj si mohou návštěvníci vypít s ředitelkou ZŠ a MŠ po poledni.

Účastníci Dne otevřených dveří musí dodržovat aktuální hygienická opatření včetně použití návleků.

Koncert pro Ukrajinu byl u evangelíků

ROKYCANY - Pozítří, tedy 17. března, se v knihovně na Masarykově náměstí koná akce s názvem Posilovna myšlení. Jde o připojení ke Světovému týdnu mozku 2022, kdy se odd 14. do 20. března konají přednášky a tréninky paměti. Přijďte si tedy i vy zábavným cvičením zlepšit koncentraci a posílit paměť.

ZBIROH - Od Velikonoc k poutím je název expozice ze sbírek Jiřiny Hánové. Výstava začne dnes a bude zpřístupněna do 22. května. V březnu a dubnu od úterý do pátku (9 až 12 a 12.30 až 16 hodin), v květnu od středy do neděle (9 – 12, 12.30 – 16.30).

BŘASY - Oblíbené bleší trhy v areálu ultramarinky v Břasích jsou zde. Už tuto sobotu dopoledne můžete nabídnout či pořídit věci, o které máte zájem a které třeba sháníte marně. Za vstup ani prodejní místa se nic neplatí a zájemci se více informací dozvědí na telefonním čísle 602 449 462.