Areál v bývalých kasárnách nad rokycanským nádražím (dnes tu sídlí několik firem a především Střední škola Jeřabinová) plus o kousek dál dopravní hřiště. Tak vypadala dějiště okresního kola soutěže BESIP pro mladé cyklisty z devítiletek okresu.

Opět s rozdělením do dvou věkových kategorií (mladší od 10 do 12 let, starší 13 až 15 let) a značným zájmem školáků. Prezentovali se při znalostech pravidel silničního provozu, jízdě zručnosti, zdravovědě i účinkování na ploše s množstvím dopravních značek.

I. kategorie: mezi benjamínky triumfovala rokycanská ZŠ TGM s 297 trestnými body. Na paty jí šlapali vyslanci ze Zbiroha (308) a Dobříva (322). Dále: 4. Volduchy (441), 5. Strašice (527), 6. Radnice (536), 7. Jižní předměstí Rokycany (554) a 8. Mirošov (933).

Mezi jednotlivci zvítězili Šimon Mudra (Zbiroh) před Antonínem Živným (Jižní předměstí), když oba nasbírali 43 trestných bodů. O čtrnáct více měl na kontě třetí Vojtěch Terela z Volduch. Mezi děvčaty na tom byla nejlépe Nelly Špačková (ZŠ TGM) s pouhými 24 trestnými body. Druhá byla Kristýna Čiháková (Dobřív) se 60 a třetí Tereza Anýžová (Volduchy), také se 60 body.

II. kategorie: dominantní postavení z minulých let potvrdilo Stupno. Bylo potrestáno jen 69 body, zatímco stříbrný Zbiroh nasbíral 174 a bronzová ulice Míru Rokycany 197 trestných bodů. Čtvrtá byla ZŠ TGM (246), pátý Osek (260), šesté Jižní předměstí (373) a sedmé Radnice se 415 body.

V individuálním hodnocení zářil Fabian Pechmann ze Stupna se čtyřmi trestnými body. Druhý Štěpán Bauer ze Zbiroha jich měl na kontě 18 a třetí Tomáš Prachař z ulice Míru dvacet.

Stupenskou nadvládu potvrdila děvčata. Magdaléna Krhounková s 12 a Klárka Poddaná se 16 body. Třetí skončila Barbora Matoušová (Zbiroh) s 31 body.

Dodejme, že nejlepší školní týmy postoupily do krajského finále.