Přívlastkem Stonožková se pyšní osazenstvo devítiletky v ulici Míru. „Znamená to, že pravidelně realizujeme různé charitativní akce. Koncerty, sbírky, jarmarky, jenže teď to zkrátka nejde,“ posteskla si ředitelka Hana Šlégrová.

Den otevřených dveří - Harmonie Mirošov | Foto: Deník / Redakce

Přesto se zde po vzoru dalších stonožkových škol pustili do sportovní výzvy. Sbírají kilometry chůzí nebo během, zapisují vzdálenosti a každý kilometr mění ve dvě koruny. „Dali jsme si čas do konce dubna a vybrané finance věnujeme tam, kde to bude potřeba nejvíc. Vypadá to na Domov Harmonie v Mirošově,“ dodala ředitelka. Zapojují se nejen žáci, ale vítáni jsou i dospělí. Také počítají kilometry a mohou je věnovat někomu z žáků. Své výkony ´prodávají´ do fondu, přičemž minimální sazba je pět korun a může být vyšší.