Komplex budov byl otevřen před 60 lety a ve svém proslovu jubileum připomněl starosta Václav Kočí: "Pamatuji tady cihelnu a mokřady, kde jsme chytali první čolky. Stejně tak mne zaujal odstřel komína a pak už jsem sledoval, jak škola roste, abych tu nastupoval v roce 1962 do třetí třídy. Předtím jsem byl Za radnicí a v ulici Míru."

Ředitel ZŠ Bohumil Nosek má s kolegy na pověl 824 svěřenců od 1. do 9. třídy. Nováčci byli rozděleni do čtyř učeben a první chvíle v lavicích s nimi trávili tatínkové i maminky. Ke kulatinám pozvalo vedení ZŠ učitele, kteří tu za katedrou pobývali desítky let. "Pamatujete si ještě na mne?" ptal se třeba Kočí zkušené učitelky Zlaty Tiché. Zájemci listovali v kronikách, prohlédli si zázemí školy a pak až do odpoledne vzpomínali.

