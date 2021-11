„Nakažených přibývá, společně s hygienou se snažíme trasovat. Obáváme se, že hrozí uzavření školy,“ sdělila Suchá v pátek.

V pondělí čeká školy povinné testování a učitelé ve Staňkově požádali rodiče, aby se nechali otestovat i žáci, kteří jsou očkovaní. „Myslím, že by se měli nechat testovat i ti, kteří povinně nemusí. Distanční výuku máme zatím tam, kde jsou v karanténě všichni žáci. U ostatních, což je zatím většina, učíme běžnou nebo smíšenou formou,“ pokračovala Suchá.

„Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet, ale nemocnost stoupá,“ dodala ředitelka s tím, že doma zůstali už dva učitelé a několik pedagogických asistentů.

Do karantény nastoupili také žáci na Střední odborné škole a Středním učilišti v Horšovském Týně. „Z jedné třídy to bylo pět dětí, ve druhé devět. Většina žáků je už ale očkovaných,“ sdělila ředitelka Miluše Fousová. Očkovaní žáci i přes nemoc ve třídě do karantény nemusejí.

Bez nutnosti posílat do karantény celou třídu se zatím obešli ve všerubské základní škole a učitelé doufají, že škola zůstane i nadále otevřená. „Jednoho pozitivního jsme měli v pondělí, ale jelikož byl testován hned po příchodu, poslali jsme ho domů a třídu karanténa minula,“ sdělila ředitelka školy Renata Reifová