Zítra od 16.30 se v knihovně (vchod z dětského hřiště) uskuteční podzimní tvoření. Stačí si přinést zavařovací sklenice, štětec na lepidlo a vylisované i nevylisované listy všech barev. Ve čtvrtek 27. října následuje lampionový průvod Skořicemi se startem v 18 hodin.

Od pátku 28. do neděle 30. října si pak udělejte čas k návštěvě výstavy historických kostýmů. Vždy od 11 do 17 hodin je v sále kulturního domu prezentuje autorka Kateřina Bejčková. Dáma, která svým uměním ohromila i Rokycany!

KOMÁROV - Sokolský běh republiky se odehraje ve svátečním 28. říjnu i těsně za hranicemi okresu. Konkrétně v Komárově, kam jsou zváni i milovníci zdravého životního stylu z Rokycanska!

Kařezští zvládli rodinné tvoření

Dění v sokolovně začíná v pátek před polednem (navíc je tu od rána mezinárodní výstava králíků). Ve 12.15 se na trať vydají ti nejmladší (do 10 let) a po nich kluci i děvčata do 14 let. Hlavní závod startuje ve 14 hodin a aktéři poběží po nenáročných lesních cestách nebo asfaltu. Hlásit se lze na místě a zajištěné je parkování i občerstvení. : Více informací zjistíte na adrese: olga.kleknerova@seznam.cz; telefon 728 876 858.

DOBŘÍV - Sváteční dění v komplexu unikátní technické památky stojí za návštěvu! Chystá se zde dvoudenní připomenutí technologie našich předků. V pátek 28. října se od 9 hodin uskuteční v dobřívském hamru řezání dřeva, stavba milíře a jeho obložení hlínou. V poledne pak dojde na jeho zapálení (včetně kontrolovaného hoření) a od 14 hodin si účastníci popovídají o použitých technologiích. Obdobná je sobota 29. října. Od devíti hodin s kontrolou milíře, jeho postupným rozebráním a ve čtrnáct hodin s hodnocením experimentu.

HRÁDEK - Tříhodinová travesti šou s názvem Divoké kočky se koná tuto sobotu v DK Hrádek (19.00). Vstupenky v předprodejní síti nebo v kanceláři Domu kultury.