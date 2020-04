Kompostéry za pouhých patnáct procent nákupní ceny si mohou pořídit obyvatelé Smědčic.

Kompostér. Ilustrační foto | Foto: DENÍK

S tím, že zbývajících 85% by bylo uhrazeno z dotace (pokud bude vyřízena kladně). Na webových stránkách obce si mohou zájemci vybírat ze čtyř typů a závaznou písemnou objednávku s objemem a cenou zaslat na sídlo úřadu do konce tohoto týdne. „Registruji zatím přes deset uchazečů a předpokládám, že jich bude do 26. dubna mnohem víc,“ reagovala na náš dotaz starostka Jana Šrédlová.