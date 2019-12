V pátek po poledni se na silnice v kraji sneslo několik centimetrů sněhu. Změna podmínek si hned vyžádala několik nehod. "Mezi Novým Kramolínem a Vlkanovem skončilo před jednou hodinou po poledni jedno osobní vozidlo v příkopu," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. Při nehodě se lehce zranila 21letá žena. "Zraněnou transportovala záchranná služba. Hasiči zajistili místo nehody a předali jej policii," dodal mluvčí hasičů s tím, že k úniku provozních kapalin z vozu nedošlo.

Zhruba ve stejnou chvíli, několik minut před druhou hodinou odpoledne, se odehrály hned dvě nehody. "Ve Stodu směrem na Kotovice skončilo jedno osobní auto na sřeše v příkopu. Zraněná osoba byla v době našeho příjezdu již mimo vozidlo," informoval Poncar. Muže ročník 1950 převezla záchranná služba se středně těžkým zraněním do nemocnice. "V tu samou chvíli vyjelo osobní auto před Ostrovem u Stříbra ze silnice. Po nárazu do stromu zůstalo v příkopu," doplnil mluvčí. Muže rončík 1969 a ženu ročník 1998 transportovala záchranná služba se středně těžkými zraněními do nemocnice.

"Silnice silně kloužou," varuje řidiče mluvčí hasičů.

Další nehoda ne sebe nenechala dlouho čekat, tentokrát se bouralo na Rokycansku. "Mezi Svojkovicemi a Holoubkovem došlo k dopravní nehodě 3 osobních automobilů," informoval Poncar. Při střetu se středně těžce zranili dva muži ročník 1989 a muž ročník 1971.