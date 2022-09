Sraz účastníků je v 9.45 před nádražím ve Stupně. Odtud se vydají na prohlídku obce (kostel, hrobka, výstava o povodních 2002) a poté je na řadě přírodní památka Bašta. Zhruba od 12.30 akce vrcholí v areálu ultramarinky s opečením uzenin i sportovními aktivitami. Zájemci z Rokycan mohou jet ráno vlakem v 9.03 s přestupem v Ejpovicích.

ZBIROH - Městské muzeum ve Zbiroze je do příštího pátku dějištěm výstavy o pánech z Lobkovic a hejtmanech panství v 16. i 17. století. Přijít lze denně s výjimkou pondělí od 9 do 16.30 hodin (polední přestávka je od 12 do 12.30).

ROKYCANSKO - Národní házenkáři zvou na Rokycansku do ochozů v neděli.

Přebor žen: Sokol Dobřív bojuje doma od 14 hodin s SKH Stupno. Už dnes ale stupenská děvčata válčí v Liticích.

Přebor mužů: Osek se představí v neděli od 15 hodin ve svém areálu proti rezervě Nýřan. Všenice B se rozjedou do Hromnic (14.30) a hned ve středu 28. září do Nýřan (10. hodina).

Přebor dorostenců: v Nýřanech usilují o body také mladíci Litohlav (sobota dopoledne).